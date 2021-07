Giustizia, Conte: "C'è limite invalicabile, rivendichiamo Stato di diritto"

IPA

Sulla riforma della giustizia "c'è un limite che non si può oltrepassare". Lo ha detto, a quanto si apprende da fonti Cinquestelle, Giuseppe Conte alla congiunta del M5s. "Ci hanno detto che siamo manettari e forcaioli - ha aggiunto - ma noi abbiamo una base solida giurista. Noi saremo in prima linea per rivendicare lo Stato di diritto e garantiremo il principio della durata ragionevole del processo".