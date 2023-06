Giuseppe Conte: "M5s aderisce al Pride, io non ci sarò per impegni familiari"

Giuseppe Conte conferma che il M5s sostiene il Pride di sabato prossimo: "Lo chiarisco, il Movimento aderirà a questa manifestazione nella varie piazze.

Il nostro programma in questa direzione è sempre stato molto chiaro a sostegno dell'eguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone e di tutti i cittadini, a tutela di tutti i diritti civili, contro ogni forma di discriminazione". Il presidente del Movimento 5 Stelle anticipa che non sarà presente al corteo: "Purtroppo ho un impegno familiare improrogabile, ma un impegno serio: non si tratta di portare la famiglia al mare o cose di divertimento".