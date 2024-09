M5s, Conte e Grillo alla resa dei conti: il presidente del Movimento minaccia di chiudere i contratti al garante che lo aveva diffidato

Ricapitolando: la mail di Conte a Grillo è l'ultima (conosciuta) di uno scambio epistolare in crescendo ed è in risposta a una diffida di Grillo - sempre via pec - che avrebbe intimato a Conte di non aprire il confronto della costituente e, in particolare, di non toccare tre capisaldi: limite del doppio mandato, simbolo e nome. Non solo: Grillo avrebbe minacciato di esercitare il potere di veto anche su "ulteriori temi che dovessero emergere e/o risultare all'esito della consultazione tra gli iscritti". La replica di Conte è stata quindi "necessaria, nei toni e nei modi - hanno fatto sapere dal M5s - per tutelare la comunità del Movimento 5 Stelle da una diffida che mira a sabotare il processo costituente e a imbavagliare il libero confronto nella nostra comunità".