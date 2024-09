Caso Liguria, Giovanni Toti sul patteggiamento: "Ho avuto più giustizia così rispetto a 15 anni di processi"

"Un processo diviso dalla Procura in due o tre tronconi sarebbe durato un quindicennio mal contato", dice l'ex presidente ligure che dopo la chiusura delle indagini resta in attesa della decisione finale del Gup sulla richiesta di patteggiamento a due anni e un mese. Poi ribadisce la sua innocenza. "Con il patteggiamento anche la Procura ammette che non ho preso un euro per interessi personali e che gli atti prodotti erano legittimi", aggiunge.