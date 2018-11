Il tratto di rossetto rosso sotto l'occhio, segno distintivo della campagna contro i femminicidi #nonènormalechesianormale, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è apparso anche sul viso del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Si è presentato così, infatti, alla conferenza stampa a margine del Consiglio straordinario sulla Brexit, a Bruxelles. "Il Parlamento europeo aderisce alla Giornata perché riguarda aspetti fondamentali dell'Unione Europea - ha detto all'inizio del suo intervento. - Come mi ha insegnato mia madre e come ho insegnato ai miei figli, non esistono esseri inferiori agli altri".