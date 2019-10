Giorgia Meloni: "Vogliamo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica"

Giorgia Meloni continua a ribadire la sua volontà di introdurre in Italia l’elezione diretta del presidente della Repubblica. Ospite dell’ultima puntata di "Fuori dal Coro", la leader di Fratelli d’Italia ha risposto a Mario Giordano che le ha chiesto cosa ne pensasse dell’ipotesi paventata in alcuni ambienti di Mario Draghi come prossimo inquilino del Colle.

"Non penso che la figura migliore da mettere alla presidenza della Repubblica sia una persona così vicina a certi ambienti della speculazione finanziaria", ha dichiarato Meloni che ha usato la domanda del giornalista come scusa per ribadire un concetto più volte espresso. "Sono comunque disponibile ad avere Draghi se lo votano gli italiani", ha aggiunto la deputata che ha ricordato come con il suo partito stia raccogliendo, insieme alla Lega, le 50.000 firme necessarie a portare in Parlamento la proposta per l’elezione diretta del Capo dello Stato.