"Una vacca, una scrofa": il prof Gozzini nella bufera dopo gli insulti a Giorgia Meloni | Lei ringrazia Mattarella "per la solidarietà"

Meloni ringrazia Mattarella per la solidarietà, "dopo gli insulti osceni" Il video in cui il professore Gozzini prende di mira pesantemente Giorgia Meloni è stato più volte ripostato sui social, sollevando critiche bipartisan. Non è tardato il commento su Twitter della diretta interessata, che ha pubblicato le immagini affermando: "Ascoltate gli insulti di questo signore nei miei confronti e giudicate voi se una persona del genere sia degna di insegnare all'Università...". E poi in un altro tweet ha aggiunto: "Ringrazio il Presidente Mattarella che mi ha telefonato per esprimermi personalmente la sua solidarietà in seguito agli insulti osceni ricevuti oggi. E' un gesto che ho apprezzato molto, e che ribadisce con fermezza il limite invalicabile, in una democrazia, tra critica e violenza".

Il portavoce di Mattarella: insulti facili, ora basta "Gli auguri di morte a Liliana Segre che si vaccina. Ora questo qui contro l'on. Meloni. Contro le donne è sempre più facile... Non sarebbe ora di smetterla?". Così sui social Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica.