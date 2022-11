Ue, Meloni: "Contenta del clima trovato, mostrato che non siamo marziani"

Giorgia Meloni si è detta contenta del clima trovato a Bruxelles, dove ha incontrato i vertici Ue.

"Mi sembra si sia creata una interlocuzione molto franca, molto positiva. Sono contenta di come sia andata questa giornata nella quale ho portato il punto di vista italiano. C'è la necessità di dare il prima possibile concretezza alla soluzione" sulla crisi dell'energia e "sul tetto del gas", ha dichiarato parlando con i cronisti il presidente del Consiglio a margine degli incontri. "Credo che vedersi da vicino possa aiutare a cambiare la narrativa fatta sulla sottoscritta e sul governo italiano. Non siamo marziani, siamo persone in carne ossa. E dall'altra parte mi sembrano che c'erano persone che avevano voglia di ascoltare", ha aggiunto.