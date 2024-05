Meloni: "Dimissioni Toti? Solo lui conosce la verità e può rispondere" | "A Stoltenberg consiglio maggiore prudenza"

Giorgia Meloni a 360 gradi.

Il premier ha infatti parlato di Ucraina, Medioriente, Europa e, chiaramente, politica interna: dal patto di stabilità, passando per la questione migranti fino alla cronaca sul caso Toti. E proprio sull'inchiesta che vede coinvolto il presidente di Regione Liguria, Meloni ha sottolineato: "In merito alle dimissioni, solo lui può dare una risposta, solo lui conosce la verità. Finché non ho tutti gli elementi non posso dare una risposta seria".