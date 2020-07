Giorgia Meloni: "Giovedì incontro con Conte a Palazzo Chigi"

Con un post su Facebook Giorgia Meloni ha annunciato l'incontro delle opposizioni con il premier per giovedì pomeriggio. "È infine arrivato l'invito di Conte a incontrarci - ha scritto la leader di Fratelli d'Italia -. Come annunciato, andrò a Palazzo Chigi, a rappresentare in una sede ufficiale Fratelli d'Italia e le sue idee, se questa sarà la scelta condivisa dalla coalizione di centrodestra".