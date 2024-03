Giorgia Meloni, giornata di sport e festa con l'Ital-rugby: "Simbolo di chi non si arrende"

Tgcom24

"Per chi tifa l'Italia, sia come nazione che come nazionale di rugby, è un'emozione particolare e sono molto contenta di quello che ho provato in questa giornata. Voglio veramente ringraziare questa squadra straordinaria che ha combattuto fino all'ultimo regalandoci tanto cardiopalma, ma anche tanto, tanto entusiasmo. La nazionale di rugby il simbolo di un'Italia che vince e che ce la mette tutta, che sa non demordere, che non si dà mai per vinta e che sa che deve guadagnarsi ogni singolo centimetro col lavoro e col sudore", ha detto Meloni a Radio Roma Sound fm 90. "In generale il rugby è una bellissima metafora della vita e dell'Italia che tutti quanti vogliamo e che cerchiamo di costruire", ha aggiunto.