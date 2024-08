Giorgia Meloni difende la sorella: contro Arianna mosse squallide e disperate

"Se fosse vero che ora sono passati alla macchina del fango e alla costruzione a tavolino di teoremi per sperare in qualche inchiesta fantasiosa contro le persone a me più vicine, a partire da mia sorella Arianna, sarebbe gravissimo". Lo afferma Giorgia Meloni contattata dall'agenzia Ansa, commentando l'articolo di Alessandro Sallusti sul Giornale, in cui si parla di “gioco di sponda” tra “giornali ostili, magistrati e sinistra” che nasconderebbe una vera e propria “campagna per accerchiare la sorella del premier”.