Giorgia Meloni: "Centrodestra in Ue con stesso perimetro politico italiano"

"La dinamica delle elezioni europee è molto più complessa: si può far parte di famiglie politiche europee differenti e governare molto bene in Italia e, dico di più, provare a governare insieme con un'Europa diversa dopo le prossime elezioni europee". "Mi fa un po' sorridere - ha aggiunto Meloni che ha fatto il punto stampa durante la visita all'Artigiano in Fiera a Milano - che si veda come un problema che i partiti di centrodestra siano in famiglie politiche diverse in Europa. E' sempre stato così".

Giorgia Meloni invita il centrodestra a stare in Europa mantenendo "il perimetro che già conosciamo in Italia".

"Il nostro obiettivo - ha detto ancora la premier - deve essere far crescere il ruolo dell'Italia in Europa e ragionare di costruire al Parlamento europeo una maggioranza che possa avere una visione più rispetto a quanto abbiamo visto in passato". "Non è che quando c'era la maggioranza giallorossa al governo stessero nella stessa famiglia europea - ha aggiunto la premier -. La dinamica delle elezioni europee è molto più complessa: si può far parte di famiglie politiche europee differenti e governare molto bene in Italia e, dico di più, provare a governare insieme con un'Europa diversa dopo le prossime elezioni europee. Il nostro obiettivo - ha proseguito- deve essere far crescere il ruolo dell'Italia in Europa e ragionare di costruire al Parlamento europeo una maggioranza che possa avere una visione compatibile rispetto a quanto abbiamo visto in passato".

Una "mediazione" di Giorgia Meloni sulle recenti frizioni all'interno della maggioranza in vista delle prossime elezioni europee di primavera 2024. Mentre Matteo Salvini raggruppava a Firenze i sovranisti d'Europa, il leader di Forza Italia Antonio Tajani replicava duramente: "Non c'è un futuro comune con gli antieuropeisti". Tajani invitava a costruire una maggioranza "europeista" alle prossime consultazioni ma senza coinvolgere frange nazionaliste come Le Pen o Afd.