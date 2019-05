Giorgetti: "Così il governo non può andare avanti, ritrovi unità"

"La mia riflessione è che se c'è un governo del cambiamento deve farlo, e non vivere di stallo: deve fare le cose". Così il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti , il quale, pur chiarendo che "non accuso nessuno, tantomeno il premier", sottolinea, dopo "settimane in cui il governo ha avuto problemi, che "così non si può andare avanti, l'affiatamento va ritrovato".

Per questo, osserva il sottosegretario, "io dico che la stabilità è un valore importante, ma stabilità non è sinonimo di immobilismo. La campagna elettorale mi ha permesso di vedere un Paese reale vivo e vitale, noi dobbiamo essere all'altezza di questo Paese reale". L'esponente della Lega allontana la possibilità di un Cdm per oggi: "Penso che prima ci debbano essere dei passaggi procedurali ancora significativi".



Le parole di Giorgetti si riferiscono allo stallo verificatosi in Consiglio dei ministri sul decreto Sicurezza bis. Provvedimento fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini prima delle elezioni europee del 26 maggio, ma arenatosi a causa delle criticità espresse dal Colle. E proprio per risolvere questo impasse che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato all'ora di pranzo al Quirinale per parlare tra i vari temi anche della riforma targata Lega, dopo gli aggiustamenti eseguiti dal Viminale sul testo.



Sulle ipotesi di rimpasti di governo Giorgetti poi spiega che "di rimpasti, di queste cose da Prima Repubblica non ci interessa niente. Parlo per la Lega e credo anche per i Cinque Stelle". "Invece bisogna riflettere sugli errori: se c'è collaborazione bene, se partono ripicche e vendette, allora non si fa nulla, lo dico per l'interesse del Paese", evidenzia. Perché che il "giustizialismo sia nel Dna del M5s non è un fatto nuovo, ci sta che abbiano deciso di fare la campagna elettorale su questo tema. Quello che non ci sta sono le accuse a destra e a manca".