Giorgetti: chiedere sacrifici ai banchieri non è bestemmia, lo ridirei

"In questi due anni abbiamo dimostrato che non c'è stato il disastro con noi al governo ma penso che la credibilità del Paese sia molto, molto aumentata. La cosa fondamentale per far ripartire un Paese al netto del contesto che deve fare il governo è creare un impianto normativo, fiscale, affinché la fiducia che è l'elemento centrale sia nei consumi che negli investimenti torni a spingere in modo ottimista. Vedo le persone, a cominciare da mia madre, che dalla televisione non riceve messaggi incoraggianti. Noi dobbiamo creare le condizioni per guardare con fiducia al futuro, questo produrrà risultati economici".