Giulio Regeni, Giorgia Meloni: "Vicini alla famiglia | Chiudere all'Egitto? Rischia di allontanarci dall'obiettivo"

"La sentenza non è ancora passata in giudicato, quindi tutto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo", ha detto la premier durante le sue dichiarazioni alla stampa a Praga, insieme al primo ministro della Repubblica Ceca. "Posso dire che in questa ricerca di verità e giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici con il Cairo, ho un po' il dubbio che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi".