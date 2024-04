Casa Montecarlo, Gianfranco Fini condannato a 2 anni e 8 mesi | Cinque anni a Elisabetta Tulliani

La Procura di Roma nella scorsa udienza aveva sollecitato una condanna a otto anni di reclusione per Fini, che era presente in aula, e nove anni per la Tulliani. Dieci anni di reclusione sono stati chiesti invece per Giancarlo Tulliani, fratello della compagna di Fini e cinque per il padre Sergio. Per tutti è contestato il reato di riciclaggio. La vicenda risale al 2008: la sentenza è arrivata dopo sette anni dall'inizio del processo.

Fini: "Non ho autorizzato la vendita dell'appartamento"

L'ex presidente della Camera è stato condannato per concorso morale in riciclaggio per aver autorizzato la vendita della casa di Montecarlo. "Non sono deluso: non sono stato ritenuto responsabile di riciclaggio, evidentemente l'unica cosa che ha impedito di assolvermi è l'autorizzazione alla vendita dell'appartamento che è del tutto evidente e non è stata da me autorizzata", ha detto Fini. "Me ne vado più sereno di quello che si può pensare dopo 7 anni di processi. Ricordo a me stesso che per analoga vicenda una denuncia a mio carico fu archiviata dalla procura di Roma", ha aggiunto.