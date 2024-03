Gentiloni: "L'Ue deve trovare il suo ruolo nel mondo, fungere da ponte"

L'Ue deve "trovare il proprio ruolo nel mondo in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e sfide al sistema commerciale multilaterale".

Lo ha affermato il Commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, aggiungendo che "dovremmo lavorare per rendere la globalizzazione più sicura: per costruire catene di approvvigionamento più forti. Il protezionismo o il nazionalismo economico non sono la risposta. Non dobbiamo rassegnarci all'emergere di due schieramenti concorrenti. L'Ue è nella posizione ideale per fungere da ponte verso un multilateralismo più efficace".