Generale Masiello: più tecnologie e soldati, l'Esercito italiano va rivisto

Sono cambiati gli scenari, le minacce e, quindi, le esigenze, anche degli altri Paesi Nato". Lo dice il generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, da febbraio Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. "Vanno rivisti soprattutto i principali sistemi d'arma, potenziati gli strumenti, adeguate le strutture e le procedure d'impiego. Bisogna sbrigarsi, perché non sappiamo cosa accadrà", aggiunge. Per Masiello bisogna puntare "sui giovani, gli unici capaci di intercettare i cambiamenti. Hanno idee da vendere, saranno ascoltati".

Tgcom24

"Mentre politica e diplomazia fanno il loro lavoro - aggiunge al Corriere della Sera - noi dobbiamo impegnarci a farci trovare pronti, sperando di non dover mai entrare in azione: l'Italia deve diventare una nazione con una capacita' di deterrenza reale e credibile". Per Masiello, "bisogna attrezzarsi per i grandi cambiamenti nel modo di combattere". Come? "Tecnologia, addestramento, valori. Saranno i filoni del mio mandato". Il generale ribadisce di puntare "sui giovani, gli unici capaci di intercettare i cambiamenti. Hanno idee da vendere, saranno ascoltati" assicura.