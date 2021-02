Gelmini alle Regioni: "Dal governo decisioni tempestive e condivise"

Ansa

Il governo "non può pretendere di chiamare le Regioni a ratificare decisioni già prese, ma può e vuole chiedere loro di partecipare a un processo decisionale che certo dovrà essere tempestivo e condiviso, ma che non potrà calare sulle loro teste". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, annunciando che porterà lunedì in Consiglio dei ministri il documento inviatole dalle Regioni sull'emergenza Covid.