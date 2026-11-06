Le parole del ministro

Gas, Pichetto: "Se altri paesi ce lo chiedono per solidarietà, dobbiamo darlo"

E inoltre assicura: "Possiamo garantire di avere la copertura degli stoccaggi per l'inverno"

06 Nov 2026 - 19:19
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"In questo momento possiamo garantire agli italiani di avere la copertura" degli stoccaggi di gas per l'inverno, ma "certamente abbiamo paesi europei che hanno qualche difficoltà" (la Germania, ndr) e "se ci fosse un richiamo di solidarietà, purtroppo chi ha deve dare qualcosa", "così come siamo entrati con un piano di solidarietà a livello mondiale per quanto riguarda il gasolio". Lo ha detto in una intervista televisiva il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

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