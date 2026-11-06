Gas, Pichetto: "Se altri paesi ce lo chiedono per solidarietà, dobbiamo darlo"

"In questo momento possiamo garantire agli italiani di avere la copertura" degli stoccaggi di gas per l'inverno, ma "certamente abbiamo paesi europei che hanno qualche difficoltà" (la Germania, ndr) e "se ci fosse un richiamo di solidarietà, purtroppo chi ha deve dare qualcosa", "così come siamo entrati con un piano di solidarietà a livello mondiale per quanto riguarda il gasolio". Lo ha detto in una intervista televisiva il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.