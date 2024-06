In vista del G7 che inizierà il 13 giugno "tra le misure adottate, ci sono l'interdizione aerea e il controllo del mare. Saranno anche stabiliti percorsi alternativi". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine del comitato per l'ordine e la sicurezza. Da Brindisi il summit si sposterà poi a Borgo Egnazia sino al 15. "C'è una grande mobilitazione delle delegazioni, sia in arrivo dagli aeroporti, sia verso i luoghi dell'evento", ha aggiunto.