G20, Conte a Buenos Aires: condividerò la nostra idea di cambiamento

Il G20 di Buenos Aires "sarà un'ottima occasione per affrontare alcune tematiche che ci vedono impegnati da vicino in Italia e per condividere con gli altri leader mondiali la nostra idea di cambiamento". Lo ha scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte, da poco atterrato nella capitale argentina. "I temi principali sono molto interessanti: il lavoro del domani, le infrastrutture per lo sviluppo e un futuro alimentare sostenibile", ha aggiunto.