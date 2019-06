Friuli, rimosso lo striscione per Regeni dal palazzo della Regione

Il manifesto giallo di Amnesty International con la scritta "Verità per Giulio Regeni" è stato rimosso dal palazzo della Regione Friuli-Venezia Giulia, a Trieste, dove era stato esposto nel 2016 dall'allora governatrice Debora Serracchiani (Pd). Lo striscione è stato tolto per far spazio agli addobbi per il campionato europeo di calcio Under 21.