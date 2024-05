Fratoianni (Avs): "Errore candidare Soumahoro"

Tgcom24

Il leader di Alleanza Verdi Sinistra commenta anche la candidatura di Iliaria Salis, scelta che ha suscitato diverse polemiche contro il partito. "Pensiamo che l'Ungheria di Orban sia un Paese che non solo comprime i diritti umani fondamentali come il diritto al giusto processo, ma li calpestano modo clamoroso come abbiamo visto in questi lunghi 16 mesi in cui Ilaria è stata rinchiusa nel più antico carcere di Budapest - spiega a II Tirreno - . Noi la candidiamo perché vogliamo che l'immunità la sottragga da un ingiusto processo.

Ilaria Salis dal febbraio del 2023 è detenuta in Ungheria con l'accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di tre militanti neonazisti e di far parte di un'associazione criminale.