Finiti gli impegni politici, il vicepremier Matteo Salvini continua il suo piano di "remise en forme". Per perdere qualche chilo di troppo, il ministro dell'Interno si allena anche di notte, come testimoniano le immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale "Chi": Salvini, scortato da una personal trainer, corre per le strade di Roma, costeggiando il Colosseo.