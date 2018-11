Salvini aspetta la lettera di Babbo Natale: il web si scatena

clicca per guardare tutte le foto della gallery

"E' arrivata la lettera di Bruxelles? Va bene, aspettiamo quella di Babbo Natale". Questo il commento del vicepremier Matteo Salvini alla lettera con cui la Commissione Europea ha bocciato la manovra economica italiana. Il web si è scatenato: #babbonatale e #salvini sono rimasti in tendenza su Twitter per ore. Nel frattempo è arrivata anche la risposta del commissario agli affari economici Pierre Moscovici: ""Non sono Babbo Natale, queste questioni vanno trattate con serietà e senza ironie".