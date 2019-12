Liliana Segre contro l'odio e Matteo Salvini in versione sardina: a Milano tre nuovi murales di TvBoy

"In questo mare di proteste, voi che pesce prendete?", è la didascalia che accompagna uno de tre nuovi murales di TvBoy apparsi sui Navigli di Milano. Lo Street Artist di fama internazionale è tornato a prendersi gioco del leader della Lega al quale ha dedicato due opere che giocano in maniera ironica sul rapporto tra il leghista e il suo nuovo avversario politico, il popolo delle Sardine. Ma nel primo manifesto c'è anche un omaggio a Liliana Segre: Matteo Salvini manifesta accanto all senatrice a vita che mostra un cartello con scritto “STOP HATE” in riferimento alla violenta aggressione verbale subita sui social che ha portato alla decisione di assegnare la scorta alla Segre.