"Ambiente e salute: non mandiamoli in fumo. Diciamo no all'inceneritore di Renzi". Era il 17 novembre 2016 quando la Lega Nord Umbria per Salvini premier organizzava una mobilitazione contro l'impianto di combustione dei rifiuti previsto a Terni. Due anni dopo Salvini e la Lega hanno cambiato idea sugli inceneritori dando il là a nuove tensioni nel governo giallo-verde e alle bordate satiriche sui social network