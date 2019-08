Gabriele Paolini, da disturbatore a "vittima": una donna irrompe alle sue spalle, lo scatto fa impazzire i social

Una foto del 2015 è stata ripubblicata su Facebook e ora è diventata virale sul web. Nell'immagine si vede una donna che irrompe alle spalle di Gabriele Paolini con un sorriso beffardo. La protagonista voleva vendicare Rita Bernardini, colpita dal raid del noto disturbatore della Tv, durante una manifestazione dei Radicali a Roma. Lei si chiama Caterina Caravaggi, è un'insegnante che vive nella Capitale e ride, divertita dal clamore. "Quella foto risale al 2015. Ero a una manifestazione radicale a Porta Pia; Paolini aveva appena finito di 'disturbare' una intervista a Rita Bernardini, poi aveva cominciato a compulsare il suo telefono. Allora ho avuto l'idea: 'Ora disturbo il disturbatore!' Mi sono messa dietro di lui e ho fatto una smorfia a un amico. Più tardi ho trovato la foto tra le immagini della manifestazione, l'ho ritagliata e l'ho pubblicata su Facebook, i miei amici hanno riso, è finita lì". Ma poi la foto è riemersa dalla memoria della rete... "Sì: due giorni fa il social di Zuckerberg me l'ha riproposta come un ricordo e l'ho condivisa di nuovo. Questa volta chissà perché ha cominciato a circolare. Veramente ho capito perché si dice 'virale'; in poche ore si era propagata, me la segnalavano dappertutto". Lo scatto ha scatenato i commenti di migliaia di utenti che con grande soddisfazione hanno commentato inneggiando al karma, parlando di "giusta vendetta", citando il proverbio "chi la fa l'aspetti" e addirittura paragonando l'immagine alla celeberrima scena in cui Arya Stark compare all'improvviso alle spalle del Cavaliere della Notte di Game of Thrones. Caterina non è un'eroina come Arya, ma di certo, come ancora si legge in qualche commento, ha fatto crollare un mito.