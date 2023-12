Forza Italia replica a Salvini: "Non c'è futuro comune con gli antieuropeisti"

Le parole di Salvini "C’è chi ripropone l'inciucio con le sinistre, che ha portato l'Europa ai problemi di oggi, e chi pensa a un futuro di benessere fondato su lavoro, sicurezza e libertà, guidato dal centrodestra unito anche a Bruxelles". È il contenuto del post su X del segretario della Lega Salvini accompagnato dall'hashtag "FreeEurope".

Durante la convention di Firenze, il ministro dei Trasporti aveva detto:"Agli amici del centrodestra dico: come stiamo prendendo per mano l'Italia per riportarla a crescere, sarebbe un errore fatale dividersi in Europa. Il centrodestra in Europa può portare a una rivoluzione solo se è unito, non è una piccola polemica politica italiana"

La replica di Forza Italia "La posizione di Fi è parte integrante e fondante del Ppe, noi siamo europeisti, atlantisti e quindi non condividiamo assolutamente un nostro futuro con chi non vuole l'Europa, con chi non vuole la moneta unica, con chi sostiene tesi e posizioni che sono antieuropeiste, come le valutazioni espresse a Firenze dai rappresentanti dei partiti anti-Europa", dichiara il capogruppo di Forza Italia. "Salvini? Gli piacerebbe che la sua visione del centrodestra europeo potesse funzionare, ma il Ppe non è d'accordo - risponde - In Italia non ci saranno problemi ma quel disegno in Ue è poco plausibile".