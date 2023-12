Forbes: Giorgia Meloni è la quarta donna più potente del mondo

La classifica di Forbes delle 100 donne più potenti al mondo

Quattro i parametri principali presi in considerazione da Forbes per stilare la Top 100 delle donne più potenti al mondo del 2023: denaro, influenza media, impatto e ambito di riferimento, in base all'influenza socio-politica, culturale ed economica delle donne.



E la prima italiana, dunque, a occupare una posizione di rilievo, la quarta, di questa classifica è il premier Giorgia Meloni, unica donna alla guida di un Paese del G20. Un'altra italiana nella Top100 è Margherita della Valle, ceo di Vodafone, che si posiziona al 42esimo posto.