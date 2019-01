Fonti vicine a Di Maio: disabili inclusi nel reddito di cittadinanza

"I disabili che vivono al di sotto della soglia di povertà vedranno aumentate le loro pensioni a 780 euro. La Lega questo lo ha sempre saputo. Si tratta di una misura che aiuterà anche le famiglie, abbandonate dai precedenti governi". Così fonti vicine al vicepremier Luigi Di Maio replicano al leader del Carroccio, Matteo Salvini, che si era detto pronto a non votare il reddito di cittadinanza in caso di assenza dei fondi per i disabili.