Fonti vicine a Beppe Grillo: "Conte vuole farmi fuori dal M5s"

Sembra avvicinarsi la resa dei conti nel Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo sarebbe "estremamente infastidito" per una lettera privata ricevuta nei giorni scorsi da Giuseppe Conte. I toni e i contenuti della missiva sarebbero - sempre secondo il Garante del M5s - al "limite del ricatto". E' quanto fanno sapere fonti vicine al fondatore dei cinquestelle. Grillo avrebbe espresso "pieno disappunto" per le scelte di Conte, compresa l'ultima foto che ha visto la partecipazione del leader M5s al patto della birra con i vertici di Avs e la leader del Pd Schlein. Secondo Grillo la Costituente sarebbe solo "una farsa per farlo fuori" e consentire a Conte di farsi "un partito tutto suo".