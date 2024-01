Nominato nuovo direttore alla Fondazione Teatro di Roma, Gualtieri: "Governo non può imporre scelte"

Scoppia il caso dopo la nomina di Luca De Fusco come nuovo direttore della Fondazione Teatro di Roma.

La votazione, eseguita in assenza del presidente Francesco Siciliano e della consigliera che rappresenta il Campidoglio Natalia Di Iorio, ha messo in allarme la Giunta. Per il sindaco Roberto Gualtieri "la Fondazione è un patrimonio della città, sostenuta finanziariamente quasi totalmente dal Comune, e non possiamo in alcun modo accettare che le scelte più importanti, a partire dalla nomina del suo direttore, vengano assunte con la forza, imponendo nomi e strategie dai soli consiglieri nominati da governo e Regione Lazio".