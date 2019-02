Foibe, Tajani: "Chi nega è complice di ciò che è accaduto"

"I negazionisti sono stati sconfitti dalla Storia, chi nega è complice di quello che è accaduto. Ci sono migliaia di vittime innocenti, uccise perché italiane. Rendere onore ai caduti è parte della nostra civiltà". Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani , a Monrupino (Trieste), in occasione del Giorno del Ricordo delle foibe, le cavità del Carso in cui finirono migliaia di persone durante e dopo la Seconda guerra mondiale.

Mattarella: "Tragedia accantonata per troppo tempo" - Sabato è stato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a ricordare la tragedia delle foibe. "Quella delle foibe "è una ferita di tutto il popolo italiano, che guarda a quelle vicende con la sofferenza, il dolore, la solidarietà e il rispetto dovuti alle vittime innocenti di una tragedia nazionale, per troppo tempo accantonata", ha ricordato Mattarella nel suo discorso al Quirinale .

Salvini: "Bimbi foibe e Auschwitz sono uguali" - "I bimbi morti nelle foibe e i bimbi di Auschwitz sono uguali. Non esistono martiri di serie A e vittime serie B". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Basovizza, località in provincia di Trieste e teatro di uno massacri. "Non esiste un però per Auschwitz e un però a Basovizza. Sono criminali gli uni e sono criminali gli altri".