Fnsi: "Par condicio per i giornalisti? Limite alla libertà"

La Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana) definisce "surreale" la proposta avanzata da Maria Elena Boschi sull'estensione della par condicio anche ai giornalisti.

"I giornalisti non hanno quote politiche, non hanno sulla maglietta il simbolo di un partito e non sono tifosi. Confondere i politici con i giornalisti, e limitare la libertà di stampa utilizzando le regole della par condicio, è un errore grave che dà il senso dello scadimento del livello democratico di questo Paese", afferma Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.