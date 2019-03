Flat tax, Zingaretti: "E' una bufala da Paperone, il fisco sia progressivo"

La flat tax è "una bufala senza spazi fiscali per sostenerla, il Tesoro l'ha fatto subito fatto capire a Matteo Salvini". E' quanto afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sostenendo che "serve la progressività delle imposte, non l'illusione che se i ricchi hanno più soldi spendono di più. Queste sono le teorie di Paperon de Paperoni, non di Paperino e Qui, Quo e Qua".