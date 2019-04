Flat Tax, Salvini: "Entro l'anno rivoluzione storica"

Matteo Salvini promette che "sulla Flat Tax l'impegno del governo è di approvare una rivoluzione storica entro l'anno per semplificare la vita agli italiani". Dopo l'approvazione del Def, il vicepremier dichiara: "Confermiamo tutte le Manovre fatte. Oggi ci sono i dati sulla produzione industriale, Quota 100 va avanti e il Reddito parte. Il principio della Flat Tax è semplificare e far pagare meno, non tutti ma tanti. I numeri saranno nella Manovra".