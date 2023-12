Fisco, rinviato al prossimo Consiglio dei ministri l'ok ai tre scaglioni Irpef

La riforma del Fisco con l'intervento sui tre scaglioni Irpef deve aspettare: il decreto legislativo è infatti stato rimandato al prossimo Consiglio dei ministri.

Il motivo è un approfondimento tecnico in coerenza con la Legge di Bilancio in via di approvazione. Intanto sono invece stati approvati definitivamente due decreti legislativi di attuazione della delega fiscale (fiscalità internazionale e adempimenti e versamenti) e un nuovo decreto legislativo con le disposizioni relative alle gare dei giochi a distanza.