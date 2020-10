Finti B&B, furia di Franceschini: riproporrò norma salva centri storici

"Quella norma è sacrosanta: non è possibile che vi sia chi si finge B&B per avere il regime fiscale agevolato". Lo dice il ministro Dario Franceschini dop la decisione della Presidenza del Senato di stralciare dal Dl agosto la norma che prevede che chi affitta più di 4 case venga trattato fiscalmente come un'impresa. "Nel massimo rispetto del Senato - prosegue Franceschini - il governo si impegna a riproporre la norma 'salva centri storici' al più presto".