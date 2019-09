Fine vita, la Consulta apre al suicidio assistito: "Lecito in casi come Dj Fabo"

E' lecito l' aiuto al suicidio nei casi come quelli del Dj Fabo . La Corte Costituzionale giudica non punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, "chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili".

Il testo della Consulta precisa che l'aiuto al suicidio non è punibile nel caso in cui il paziente sia "pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". Si sottolinea inoltre che "è indispensabile l'intervento del legislatore".



Cappato: "Da oggi siamo tutti più liberi" - Immediato il commento di Marco Cappato, che ha accompagnato Dj Fabo in Svizzera per il suicidio assistito. "La Consulta ha deciso - scrive su Twitter -: chi è nelle condizioni di Fabo ha diritto a essere aiutato. Da oggi siamo tutti più liberi, anche chi non è d'accordo. E' una vittoria della disobbedienza civile, mentre i partiti giravano la testa dall'altra parte. Vi aspetto al Congresso dell'Associazione Coscioni".



La Consulta: "Evitare abusi su persone vulnerabili" - La Corte costituzionale ha previsto "specifiche condizioni e modalità procedimentali", perché l'aiuto al suicidio rientri nelle ipotesi non punibili, "per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell'ordinanza 207 del 2018".