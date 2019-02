Ferrara, consigliere FdI denuncia l’incuria sulla tomba di Torquato Tasso ma è solo un omonimo

Un bene comune che va tutelato, un abbandono intollerabile, un degrado di gravità estrema. Sono le parole di denuncia che il consigliere di Fratelli d’Italia, Alessandro Balboni , ha pronunciato alla Certosa di Ferrara , riferendosi alla tomba di Torquato Tasso . Foto e interviste per segnalare lo stato di abbandono della nicchia. Peccato che quel Torquato Tasso non avesse nulla in comune, se non il nome, con il famoso poeta. Era infatti solo un dottore morto trecento anni dopo l’autore della Gerusalemme liberata.

Il poeta, infatti, è sepolto a Roma, nella chiesa di San Gregorio al Gianicolo così come non riposa a Ferrara neanche Italo Balbo, citato come un altro illustre cittadino lasciato nell’incuria della Certosa. A far chiarezza sulla gaffe, il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, che in una nota ufficiale ha bacchettato il consigliere: “Quanta ignoranza, mai nessuno ha sostenuto la presenza a Ferrara della tomba del Tasso se non oggi il consigliere Balboni ed i suoi ignoranti suggeritori”.



Infatti il consigliere si è giustificato sostenendo come sia stato un ex alunno di una scuola media ad avergli parlato della tomba di Tasso. Il bambino, diventato ora adulto, sarebbe andato in gita scolastica alla Certosa per vedere il sepolcro dell’illustre poeta.