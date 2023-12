Fedez torna ad attaccare Giorgia Meloni: "Chiara Ferragni si scusa e i vostri ministri?"

Il cantante subito dopo il video della moglie che si scusava per la vicenda Balocco chiama in causa il premier e rinfocola la polemica

In un video l'influencer si è infatti scusata per la vicenda, prendendosi le proprie responsabilità, e annunciando una donazione volontaria di un milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino. Fedez ha poi fatto una storia su Instagram chiedendo retoricamente: "Le risulta che i componenti del suo governo quando sbagliano si scusano e pagano di tasca loro?".

Tgcom24

Fedez scrive alla Meloni "Gentile presidente del Consiglio Giorgia Meloni, visto che bisogna diffidare di noi, le risulta che i componenti del suo governo, anche alcuni che sono indagati per reati gravi e altri che fanno fermare i treni come fossero taxi, quando sbagliano chiedono scusa e pagano di tasca loro? Mi faccia sapere". Questo il testo che il cantante ha pubblicato sulle sue storie Instagram.

Fedez ha approfittato del video pubblicato dalla moglie Chiara Ferragni, in merito alla vicenda del pandoro griffato e la multa inflitta dall'Antitrust, ha annunciato una donazione di un milione di euro all'ospedale Regina Margherita. Dal palco di "Atreju", Ferragni è stata criticata da Giorgia Meloni. "Visto che ha trovato il tempo di parlare di noi che lavoriamo col web, perché non ci parla di Santanché, della famiglia La Russa, la ex sottosegretaria Montaruli condannata, Andrea Delmastro, e la lista potrebbe continuare all'infinito. Niente? Due paroline su di loro niente?", aveva replicato il rapper sempre su Instagram. "Eh le priorità del Paese cara presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci vediamo al Family Day con Elon Musk", aveva poi concluso polemicamente.