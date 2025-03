FdI, il capogruppo Bignami: "Se Santanchè sarà rinviata a giudizio, lascerà per difendersi"

C'è dunque poco spazio per i pm di Milano per un'eventuale opposizione all'istanza del nuovo difensore di Daniela Santanchè, l'avvocato Salvatore Pino, che chiederà formalmente alla gup Tiziana Gueli di rinviare ad altra data il procedimento. La giudice non potrà fare altro che concedere un rinvio, perché i termini a difesa sono un diritto del difensore previsto per legge. Tenendo conto anche del fatto che l'avvocato Pelanda sarà impegnato in un altro procedimento. I pm Marina Gravina e Luigi Luzi, comunque, valuteranno se l'istanza che sarà depositata mercoledì, preannunciata dal legale alla giudice, sia formalmente corretta e se ci sia possibilità nel caso di opporsi. Nessun problema, poi, pare che ci sia in relazione alla posizione della giudice che dovrebbe restare applicata per concludere l'udienza preliminare con la decisione, anche se intanto è passata ad altro incarico in Tribunale ed è stata prorogata all'ufficio gip ma fino al 31 marzo. Anche la gup Anna Magelli restò applicata nell'udienza preliminare del procedimento sul falso in bilancio a carico della ministra del Turismo e di altri imputati fino alla decisione sui rinvii a giudizio. Per la senatrice di FdI quel processo inizierà il 15 aprile davanti alla seconda penale di Milano.