Fassino sul caso del profumo al duty free: "Accanimento contro di me, non ho detto che ero al telefono"

Il deputato ed ex ministro: "Voglio vedere quel video, c'è di mezzo la mia storia. In vita mia non ho mai rubato nulla". Secondo alcuni lavoratori dell'aeroporto di Fiumicino, non si tratterebbe della prima volta

"Non ho detto di essere al telefono, ho detto che avevo il telefono in mano. Voglio vedere quel video, c'è di mezzo la mia storia . In vita mia non ho mai rubato nulla. Tanti anni di attività politica, di gestione della cosa pubblica, e un malinteso rischia di oscurare tutto", afferma il parlamentare. E parla di accanimento nei suoi confronti: "Questa cosa mi fa star male, sto vivendo giorni di enorme sofferenza ".

Come riporta La Repubblica, Fassino auspica che il caso venga presto chiarito: "Spero che finisca qui, quello che si doveva scrivere si è scritto. È uscito tutto quello che doveva uscire". L'avvocato difensore Fulvio Gianaria dichiara di non aver ancora ricevuto nessuna notifica di denuncia. "Il tentato furto è un'ipotesi di reato per cui si procede solo con querela di parte. C'è tempo tre mesi per presentarla. Vedremo cosa succede, al momento non è stato notificato niente". Nel frattempo, le norme parlamentari assicurano a Fassino l'immunità per tutta la durata del mandato.

La versione di Fassino, il cellulare e il video: cosa non torna La versione dell'ex sindaco di Torino e il contenuto del video di sorveglianza non coincidono. Gli inquirenti seguono la pista del taccheggio, compiuto in un duty free del Terminal 1 di Fiumicino il 15 aprile con oggetto una boccetta di profumo del valore di 130 euro. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso riprendono il deputato in maniera inequivocabile. Fassino assicura però che si tratta di un equivoco: "Ho preso quel profumo dallo scaffale, volevo fare un regalo a mia moglie. Poi mi è squillato il telefono. Avevo un trolley in mano e, non avendo tre mani, ho semplicemente appoggiato la confezione di profumo nella tasca del giaccone in attesa di andare alle casse". Secondo la polizia, il cellulare però non compare mai nel video. Si è pensato dunque agli auricolari, ma è stato lo stesso ex ministro a specificare di "non avere le cuffie nelle orecchie".

"I vigilantes tenevano d'occhio Fassino perché era recidivo" Secondo fonti interne all'aeroporto, Fassino si sarebbe reso protagonista di episodi simili già in passato. Per questo motivo i gestori del duty free lo hanno denunciato e i vigilantes lo stavano tenendo d'occhio mentre si aggirava tra gli scaffali. Le indagini proseguono con l'ascolto di testimoni, compresi i dipendenti che non erano in servizio il 15 aprile.