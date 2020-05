Fase 2, Azzolina conferma: Maturità in presenza, durerà un'ora

Nonostante i timori per l'emergenza coronavirus, la Maturità sarà in presenza e consisterà in un colloquio di un'ora. Lo conferma il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, spiegando che la sessione avrà inizio il 17 giugno. "L'esame si svolgerà davanti a una commissione composta da membri interni e un presidente esterno, in modo che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studio", aggiunge.