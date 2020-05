Farnesina: superati i 90mila rimpatri italiani dall'estero

Non si ferma l'impegno della Farnesina per assicurare a tutti i connazionali bloccati all'estero di tornare a casa. Sono oltre 90mila gli italiani rientrati da 119 Paesi durante l'emergenza Covid-19, con 945 operazioni per via aerea, marittima e terrestre coordinate dall'Unità di Crisi e dalla rete di Ambasciate e Consolati. E' inoltre decollato un volo che riporterà in Italia altri connazionali rimasti bloccati in Venezuela.