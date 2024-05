Ex Ilva, il Consiglio dei ministri approva norme per garantire la continuità operativa | Seconda tranche da 150 milioni

Lo rende noto il Mimit spiegando che le misure sono contenute nel decreto legge in materia di Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. "Si tratta - viene spiegato - del terzo intervento da inizio anno che ha l'obiettivo di garantire la continuità operativa e occupazionale degli stabilimenti, sostenere l'attività dei commissari e intervenire laddove la precedente gestione non ha dato seguito agli impegni a suo tempo assunti".

Il Consiglio dei ministri ha approvato norme per garantire la continuità operativa dell' ex Ilva con un finanziamento urgente di 150 milioni.

Tgcom24

Nel dl non c'è garanzia contro contenzioso vendita Nel Decreto agricoltura approvato non c'è la norma che prevedeva una garanzia dello Stato sulla futura vendita dell'ex Ilva per tutelare un futuro compratore, come era trapelato da una precedente bozza.

Lollobrigida: "Stop installazione selvaggia fotovoltaico a terra" Con il Decreto agricoltura "poniamo fine all'installazione selvaggia di fotovoltaico a terra, interveniamo con pragmatismo salvaguardando alcune aree. Abbiamo scelto di limitare ai terreni produttivi questo divieto" ad esempio "sulle cave si potrà continuare a produrre energia" e "andremo a salvaguardare i fondi del Pnrr che non intendiamo mettere in discussione in alcun modo". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, illustrando il decreto varato in Consiglio dei ministri.

"Rafforzato ruolo del commissario per la siccità" "Rafforziamo il ruolo del commissario per la siccità Nicola Dell'Acqua, che ha predisposto un piano straordinario e lo autorizziamo a svolgere gli interventi di urgenza per riuscire a efficientare il sistema idrico italiano", ha spiegato il ministro Lollobrigida. Serve una "pianificazione per affrontare in termini infrastrutturali una criticità ormai ciclica - ha aggiunto -: la siccità non è un'emergenza, ogni cinque anni circa colpisce in modo devastante il nostro territorio, in questo caso la Sicilia ma è capitato ad altre Regioni. Con il cambio climatico gli effetti rischiano di aumentare".