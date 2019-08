Ex Ilva, ArcelorMittal: presto nuova immunità. Ma il Mise smentisce

Il Mise "smentisce che vi sia allo studio un provvedimento per ripristinare l'immunità per l'ex Ilva di Taranto". Lo affermano fonti del ministero dello Sviluppo economico dopo che il direttore finanziario di ArcelorMittal aveva parlato di rassicurazioni dal governo su un nuovo provvedimento per rispristinare lo scudo. "Come più volte ribadito si vuole intervenire solo sull'attuazione del piano ambientale nel più breve tempo possibile", dicono al Mise.